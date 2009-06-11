Ющенко не зобов’язаний реагувати на постанову ВР

В Блоці Леоніда Черновецького заявлють, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО не зобов’язаний реагувати на сьогоднішню постанову Верховної Ради щодо голови Київської міської державної адміністрації Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв’ю журналістам сказала співголова фракції Блоку Л.Черновецького в Київраді Алла ШЛАПАК.

“Те, що стосується юридичних наслідків (прийняття постанови), то така постанова не має абсолютно ніяких юридичних наслідків. Президент України може взагалі на неї не реагувати, тому що це є постанова”, - заявила А.ШЛАПАК.

При цьому вона висловила сподівання, що В.ЮЩЕНКО як гарант Конституції “віддасть перевагу закону і буде діяти в рамках законодавства”, тоді як парламентарії, за словами А.ШЛАПАК, продемонстрували сьогодні “повне ігнорування законодавства і законів України”.

“І головне продовжують ігнорувати думку киян, яка була чітко сформулювала в результаті перевиборів, ініційованих цим же парламентом в травні 2008 року”, - зазначила вона.

За словами А.ШЛАПАК, сьогоднішнє рішення парламенту “є черговим проявом того тиску, під яким знаходиться київська міська влада, починаючи з 2006 року”.

А.ШЛАПАК заявила, що звіт парламентської Тимчасової слідчої комісії є “юридично безграмотним і неаргументованим, непідтвердженим”.

“З 2006 року можна бачити постійні ініціативи щодо перевиборів, відсторонення... Але незважаючи на всі ці прояви окремих політичних сил, ми працювали, працюємо і будемо працювати виключно в інтересах киян, а не в інтересах окремих політичних сил і кланів, який би тиск з їх боку на органи влади не здійснювався”, - наголосила представник Блоку Черновецького.

На її переконання, такі рішення Верховної Ради можна пояснити одним: “Україна стоїть напередодні президентської кампанії і, звичайно, такі люди, як ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ і його команда - команда молодих людей, які дійсно зробили щось для людей за ці роки і продовжують робити для людей, загрожують тим політикам, які звикли до популістських заяв і не звикли нести відповідальність перед своїми виборцями”.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні ВР ухвалила постанову про звіт ТСК з питань розслідування фактів зловживань київською владою. За її ухвалення проголосували 228 народних депутатів.

З огляду на критичну ситуацію, яка склалася в місті Києві, ВР звертається до Президента України з пропозицією відсторонити від виконання обов`язків голови КМДА Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО на період діяльності ТСК та рекомендує скасувати цілу низку його незаконних розпоряджень. Також парламент просить правоохоронні органи дати правову оцінку діям посадових осіб Київської міської ради та її виконавчого органу щодо обставин, викладених у звіті Тимчасової слідчої комісії.

Даною Постановою також передбачено, що Тимчасова комісія продовжує свою роботу і повинна подати наступний звіт до 19 листопада 2009 року.