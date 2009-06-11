Литвин про Омельченка, коаліцію, 450 міністрів і дива в Києві

Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВН негативно оцінює заяву народного депутата від “Нашої України – Народної самооборони” Олександра ОМЕЛЬЧЕНКА щодо виходу з коаліції

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив в ефірі Національної радіокомпанії України.

За словами спікера, у ВР “з’явилася певна група людей, яка каже: “Я буду голосувати за те чи інше рішення, але мені потрібна посада міністра, на що я відповідаю: “450 посад міністрів не буде”.

В.ЛИТВИН зазначив, що “вийти можна тільки з ВР. Я побачу, скільки знайдеться бажаючих вийти з парламенту”.

В.ЛИТВИН також наголосив на тому, що “відповідальність за те, що коїться в Києві, повинен взяти на себе і ОМЕЛЬЧЕНКО”. За словами спікера, “він (О.ОМЕЛЬЧЕНКО – УНІАН) прекрасно розумів, що відбувши 10 років мером міста, зробивши багато доброго, треба було ростити наступника”. “А то так мостили себе при владі, що прийшли люди, які коять дива у Києва, і ніхто не може з ними впоратися”, - додав голова ВР.

Як повідомляв УНІАН, О.ОМЕЛЬЧЕНКО подав на ім’я голови Верховної Ради Володимира ЛИТВИНА заяву про вихід із коаліції.

Свій крок О.ОМЕЛЬЧЕНКО пояснив, зокрема, тим, що протягом двох років народні депутати займаються «політичними розбірками, боротьбою за владу, за крісло».