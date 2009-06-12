Ющенко візьме участь у спеціальному телемості

Сьогодні о 19.30 Президент України Віктор ЮЩЕНКО візьме участь у спеціальному проекті телеканалу ICTV – телемості з провідними вищими навчальними закладами Києва, Харкова, Одеси та Чернівців.

Як повідомляє прес-служба Президента, серед головних тем розмови глави держави з майбутніми юристами: яка Конституція потрібна Україні, як народ може керувати владою, чи може влада бути відповідальною.