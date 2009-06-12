У НУ-НС думають, що наступником Черномирдіна буде екс-фсбешник

Народний депутат Андрій ПАРУБІЙ (фракція НУ-НС) не виключає, що наступним послом Росії в Україні буде колишній співробітник спецслужби.

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.ПАРУБІЙ сказав сьогодні журналістам.

На думку депутата, відкликання Віктора ЧЕРНОМИРДІНА з України є великим позитивом, оскільки «його перебування тут швидше розпалювало конфлікти між двома державами, ніж сприяло порозумінню».

Щодо кандидатури наступного російського посла А.ПАРУБІЙ зауважив, що «цю людину будуть ставити вже під президентські вибори, щоб вона координувала російські інтереси на території України».

«Думаю, це буде людина нової генерації російської політики, тобто більш хитрою, дипломатичною, тонкою у відстоюванні інтересів Росії в Україні», - сказав А.ПАРУБІЙ, зауваживши, що не здивується, якщо це буде колишній представник спецслужби.

Як повідомляв УНІАН, 11 червня Президент РФ Дмитро МЕДВЕДЄВ своїм указом звільнив В.ЧЕРНОМИРДІНА з посади посла Російської Федерації в Україні.