Якого посла в Україну шукає Кремль - російський експерт

Кремль не ухвалив остаточне рішення щодо кандидатури нового посла Російської Федерації в Україні.

Таку думку УНІАН висловив член Комітету Державної думи РФ з інформаційної політики, інформаційних технологій і зв`язку Ілля ПОНОМАРЬОВ.

«Наразі рішення остаточне не прийнято – новим послом може бути Григорій КАРАСІН, може бути й більш політична постать», - сказав І.ПОНОМАРЬОВ.

Водночас він прогнозує, що рішення щодо нового посла буде ухвалено достатньо швидко.

На його думку, Г.КАРАСІН є другою людиною в російському МІДі, тому його призначення було б «дивним», хоча такий варіант розглядається.

Депутат вважає, що послом РФ в Україні має бути політик, а не кандидат з «дипломатичної тусовки».

«Україна для Росії ключова країна, і тут потрібна, на мій погляд, людина, яка могла б здійснювати політичну взаємодію», - сказав він.

Крім того, І.ПОНОМАРЬОВ зазначив, що новим послом має стати людина, яка розуміє суть виборчого процесу в Україні.

«Це має бути авторитетний, зважений політик, але якщо такого не знайдеться, то тоді ухвалять рішення на користь дипломата», - вважає він.

Як повідомляв УНІАН, 11 червня Президент РФ Дмитро МЕДВЕДЄВ своїм указом звільнив В.ЧЕРНОМИРДІНА з посади посла Російської Федерації в Україні.