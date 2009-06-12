У БЮТ кажуть, що дипломатів рахують восени

Голова Комітету Верховної Ради з міжнародних питань Олег БІЛОРУС (фракція БЮТ) сподівається, що новий посол Російської Федерації в Україні реалізовуватиме нейтрально-доброзичливу політику своєї держави щодо усіх українських політичних сил.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам.

О.БІЛОРУС висловив думку, що, швидше за все, новий посол Росії буде призначений не раніше осені.

«Тому що дипломатів рахують восени, а не посеред відпускного періоду. Така традиція», - пояснив особливості дипломатичної практики О.БІЛОРУС.

Він зауважив, що новий посол буде людиною професійною, яка добре знає Україну. При цьому О.БІЛОРУС висловив думку, що це може бути заступник міністра закордонних справ Росії Григорій КАРАСІН.

«У всякому разі, це буде фігура з великим статусом і мандатом. Програма його діяльності буде дуже великою, а проблематика - складною. Вчитися тут немає коли. Він повинен бути підготовлений і життям, і досвідом роботи в урядових структурах, зокрема, щодо розробки російської політики відносно України», - сказав депутат.

О.БІЛОРУС висловив упевненість, що до президентських виборів в Україні новий посол РФ уже буде призначений.

«Новий посол приїде ще під час виборчої кампанії. У своєму портфелі привезе позицію Росії стосовно орієнтації на різні політичні сили», - сказав О.БІЛОРУС, додавши, що ця позиція буде нейтрально-доброзичливою та не буде сформована в режимі тиску на Україну.