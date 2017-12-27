Порошенко разом з послом Франції летять на місце обміну заручників

Посол Франції в Україні Ізабель Дюмон повідомила, що президент України Петро Порошенко направляється на місце обміну заручників.

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"Президент Порошенко розмовляє телефоном із звільненими на борту вертольота, який має доставити нас на місце обміну", - заявила Дюмон.

При цьому вона не уточнила, куди саме повинен приземлитися вертоліт.