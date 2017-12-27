На Донбасі розпочався довгоочікуваний обмін полоненими
Вже було звільнено перших 16 українських полонених.
На Донбасі почався масштабний обмін полоненими за формулою "74 на 306" осіб. Вже було звільнено перших 16 українських полонених.
Як повідомляє "ТСН", їх привезли до пункту обміну полоненими і завели до логістичного центру КПП "Майорськ". З українського боку людей ще не передавали.
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За словами представника України в гуманітарній підгрупі тристоронньої контактної групи щодо Донбасу Ірини Геращенко, наразі окупанти утримують понад 160 наших співгромадян. Але за півтора року переговорів бойовики підтвердили лише 97. Інших доведеться шукати й далі.
Як повідомляв УНІАН, звільнених з полону привезуть на військовий аеродром «Борисполя» близько 19-ї години.