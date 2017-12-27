На Донбасі розпочався довгоочікуваний обмін полоненими

14:19, 27 грудня 2017
Війна
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Вже було звільнено перших 16 українських полонених.

Ілюстрація / REUTERS

На Донбасі почався масштабний обмін полоненими за формулою "74 на 306" осіб. Вже було звільнено перших 16 українських полонених.

Як повідомляє "ТСН", їх привезли до пункту обміну полоненими і завели до логістичного центру  КПП "Майорськ". З українського боку людей ще не передавали.

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За словами представника України в гуманітарній підгрупі тристоронньої контактної групи щодо Донбасу Ірини Геращенко, наразі окупанти утримують понад 160 наших співгромадян. Але за півтора року переговорів бойовики підтвердили лише 97. Інших доведеться шукати й далі.

Як повідомляв УНІАН, звільнених з полону привезуть на військовий аеродром «Борисполя» близько 19-ї години.

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