Бєланов думає, що Гурвіц шкодить Україні, «дістаючи» Платіні

Поведінка керівництва Одеси може негативно вплинути не тільки на міжнародний імідж України, але й на саму можливість нашої держави прийняти матчі Євро-2012. Таку думку висловив Ігор БЄЛАНОВ - колишній гравець команд «Чорноморець» і «Динамо» (Київ), володар «Золотого м`яча» кращого футболіста Європи 1986 р., коментуючи листи мера Одеси Едуарда ГУРВІЦА до ФІФА і УЄФА.

У переданому УНІАН коментарі корінний одесит І.БЄЛАНОВ зазначає: «Мені, звичайно, дуже шкода, що Євро-2012 не проходитиме в нашому місті. Але це цілком закономірно. Я вже не раз говорив, що якби наші керівники по-справжньому любили наше місто і футбол, то Євро-2012 в Одесі відбулося б».

Він негативно оцінює дії одеського градоначальника, який намагається звинуватити європейських футбольних функціонерів в упередженості та навіть корупції. «Після бійки кулаками не махають, і чіпати зараз Мішеля ПЛАТІНІ – це, напевно, некоректно і непривабливо, треба розбиратися в собі», - сказав відомий футболіст.

І.БЄЛАНОВ акцентував увагу на низьких темпах підготовки міста до Євро-2012. «У Харкові вже зроблено стадіон. У Донецьку теж вже практично все готове. А у нас лише одні розмови. А що ми зробили для того, щоб тут проходило Євро?», - поцікавився у одеських чиновників футболіст. Він також спростував інформацію про свою участь в засіданні будь-яких комісій з підготовки Одеси до матчів Євро-2012. «Мене туди ніхто навіть не запрошував», - сказав І.БЄЛАНОВ.

При цьому він не виключив того, що активні дії одеського градоначальника є частиною передвиборної кампанії, що вже почалася, і, ймовірно, покликані мінімізувати незадоволеність одеситів діючою владою міста після того, як місто вибуло з гонки за Євро-2012.

УНІАН також передано лист ініціативної групи громадського руху «За Одесу», який було направлено на адресу президента УЄФА М.ПЛАТІНІ. У ньому, зокрема, говориться, що жителі Одеси не підтримують дії мера міста Е.ГУРВІЦА, який висунув на адресу УЄФА звинувачення в упередженості й корупції. «...Вважаємо своїм обов’язком запевнити Вас у тому, що останні заяви діючого мера Одеси, що стосуються рішення УЄФА, не мають нічого спільного з реальною громадською думкою як у нашому місті, так і по всій Україні. І тим паче, не мають серйозно сприйматися в УЕФА», - говориться, зокрема, в листі.

Довідка УНІАН. 13 травня ц.р. було обнародувано рішення виконкому УЄФА про те, що ігри чемпіонату Європи з футболу 2012 року пройдуть в Києві, Львові, Донецьку і Харкові, а також у польських містах - Варшаві, Вроцлаві, Гданську і Познані. Українські міста Дніпропетровськ і Одеса, як і польські Хожув і Краків, за рішенням УЄФА, не розглядаються як основні або резервні.

Цей вердикт в Одесі сприйняли як «несподіваний, несправедливий, непрозорий, оскільки «за два дні до ухвалення рішення УЄФА до органів влади Одеси надійшов документ з експертними оцінками, згідно з якими Одеса поступалася лише Києву за потенційними можливостями прийняти учасників і гостей Євро-2012».

26 травня Е.ГУРВІЦ заявив, що має намір оскаржити рішення виконкому УЄФА про виключення Одеси зі списку міст, що приймають Євро-2012. Е.ГУРВІЦ уточнив, що розглядає «можливість звернення до найвищого органу футбольного правосуддя - Спортивного арбітражного суду в Лозанні», хоча при цьому є «певні юридичні складнощі».

Одеський мер також додав, що «сьогодні ж має намір підписати лист до президента УЄФА Мішеля ПЛАТІНІ з проханням особисто приїхати до міста і ознайомитися з ходом підготовки до Євро-2012».