Ющенко закликає БЮТ та Партію регіонів оприлюднити їх проекти Конституції

Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликає БЮТ та Партію регіонів до виборів глави держави винести на обговорення громадськості розроблені ними проекти Конституції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час телемосту зі студентами українських вишів на телеканалі ICTV.

Президент не виключив, що ці політичні сили можуть винести на розгляд парламенту свої проекти змін до Конституції.

Він підкреслив, що дуже важливо, аби і його законопроект, і законопроекти БЮТ та ПР були широко обговорені громадськістю, і в результаті парламент ухвалив той варіант змін до Конституції, який потрібен країні, а не комусь особисто.

«Ми повинні робити все, щоб спонукати політиків, на мій погляд, принципово до президентських виборів, дістати з тайників Конституції, написані МЕДВЕДЧУКОМ і ТИМОШЕНКО, другою стороною, третьою стороною, і сказати, що ми хочемо чесно спілкуватися з нашим суспільством, що ми не хочемо шило в мішку дати після виборів Президента», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Він наголосив, що необхідно розповісти людям про свій світогляд, який вони пропонуватимуть нації.

«Якщо ми чесні політики - необхідно вийняти руки з кишень, покласти на стіл і сказати - це той світогляд, який стоїть за мною», - сказав глава держави.

Президент підкреслив, що це буде чесною розмовою, натомість він назвав азіатською поведінкою намагання відкласти обговорення Конституції на період після виборів глави держави.

Говорячи про нововведення, запропоновані в його проекті конституційних змін, В.ЮЩЕНКО наголосив, що готовий вилучити «все, що не влаштує націю».