Справа Довгого: в САП відповіли на "емоційне" висловлювання Луценка

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі вважають висловлювання генерального прокурора Юрія Луценка щодо неприйнятності закриття справи народного депутата Олеся Довгого передчасним. Про це повідомила прес-служба САП.

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"Нещодавно опублікований пост високоповажного генерального прокурора про неприйнятність закриття кримінального провадження щодо Довгого, на нашу думку, є передчасним та надмірно емоційним", - йдеться у повідомленні.

Також в САП вважають, що такому висновку повинно передувати ґрунтовне дослідження зібраних доказів, вивчення підстав для закриття, аналіз всіх матеріалів кримінального провадження, як тих, що підтверджують вину особи, так і тих, що виправдовують її.

Як повідомляв УНІАН, 21 червня генпрокурор Юрій Луценко вніс до Верховної Ради подання про надання згоди на притягнення Довгого до кримінальної відповідальності, в діях якого вбачаються ознаки зловживання службовим становищем, вчиненим у співучасті, з метою незаконного відчуження 10 земельних ділянок у заказнику "Острів Жуків" загальною площею 44,25 га.

11 липня Верховна Рада позбавила Довгого депутатської недоторканності.

22 вересня генпрокурор Юрій Луценко підписав повідомлення про підозру Довгому, того ж дня підозра була вручена депутату.

Депутат підозрювався у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України, а саме у зловживанні владою та службовим становищем під час виконання ним повноважень заступника Київського міського голови – секретаря Київради.

За даними столичної прокуратури, в результаті вказаних дій незаконно передано у власність житловому кооперативу 10 земельних ділянок природно-заповідного фонду – заказника місцевого значення «Острів Жуків» загальною площею 44,25 га, чим державі завдано збитків на загальну суму 81,7 млн грн, що є тяжкими наслідками.

Довгий всі звинувачення відкидав.

Луценко заявив, що вважає неприйнятним рішення САП про закриття справи.