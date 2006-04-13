Рибачук збирається подати у відставку

Олег Рибачук має намір звільнитися за власним бажанням з поста глави Секретаріату президента.

Про це повідомило джерело в Секретаріаті, що заслуговує на довіру. В той же час керівник прес-служби президента Лариса Мудрак відмовилася вчора коментувати можливість відставки Рибачука. За даними джерела, Рибачук просив про свою відставку президента Віктора Ющенко ще перед виборами, проте отримав відмову. Зараз розглядається декілька варіантів подальшої роботи нинішнього глави Секретаріату і колишнього віце-прем`єра з питань європейської інтеграції....

Зокрема, Рибачук може отримати дипломатичну посаду. Серед постів, які були запропоновані Рибачуку, — посада посла України в Швеції, і вже отриманий агреман, що схвалює таку кандидатуру, повідомив джерело. Крім того, Рибачук розглядає можливість повернення на банківську службу.

Посада посла України в Швеції вакантна з липня 2004 року. Проте в прес-службі МЗСу відмовилися давати будь-яку інформацію щодо призначення посла в Швеції до того, як про це не повідомить сам президент. Останнім часом глава Секретаріату став рідше з`являтися на спільних заходах з главою держави. Наприклад, він був відсутній на зустрічі Ющенка з представниками переможців парламентських виборів 11 квітня. (На цій зустрічі були присутні заступники Рибачука Іван Васюник і Анатолій Матвієнко). У Секретаріаті не змогли пояснити причину його відсутності.

"Обком" з посиланням на газету "Дело"