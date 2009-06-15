Обставини загибелі сина Ганни Герман

Як повідомляв УНІАН, внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинув молодший син народного депутата України Ганни ГЕРМАН Роман.

Про це УНІАН повідомили в Партії регіонів.

На прохання УНІАН надати інформацію про цю аварію у Департаменті ДАІ МВС України повідомили, що аварія сталася 15 червня о 4.00 на 251 км автодороги Київ-Одеса. За інформацією ДАІ, водій автомобіля BMW-335, 1988 року народження, рухаючись в напрямку Києва, "не врахував дорожню обстановку, не дотримався безпечної швидкості руху та безпечної дистанції, скоїв зіткнення з вантажним «Мерседес-Бенц», який рухався в попутному напрямку".

В результаті ДТП пасажир легковика, 1992 р. н., загинув на місці пригоди, а водій BMW-335 госпіталізований з тілесними ушкодженнями в Ульянівську лікарню Кіровоградської області.