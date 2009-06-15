Черномирдін поплатився за провал «ширки»?

Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ призначить послом в Україні кадрового дипломата, а не політика.

Таку думку УНІАН у Москві висловив президент Центру національної геополітики Олексій МІТРОФАНОВ.

«Я думаю, що це буде професійний МЗСівський посол», - сказав О.МІТРОФАНОВ.

Він не виключив, що на цю посаду може бути призначено заступника глави МЗС Росії Григорія КАРАСІНА.

На його думку, таким призначенням Росія продемонструє рівновіддаленість від усіх українських політичних сил.

«Кадровий дипломат – не буде послом, який виконуватиме делікатні місії й буде залучений в глиб українських проблем», - вважає О.МІТРОФАНОВ. При цьому він додав, що це дозволить країнам відійти від «спеціального» діалогу до простого дипломатичного діалогу.

Водночас, експерт вважає, що звільнення Віктора ЧЕРНОМИРДІНА за півроку до виборів означає, що ті завдання, які перед ним стояли, особливо останнім часом, виявилися не виконаними.

«Керівництво Росії дратувала його ставка на Юлію ТИМОШЕНКО, оскільки ця ставка за останній рік не виправдалася», - сказав він.

О.МІТРОФАНОВ вважає, що, окрім цього, зрив переговорів зі створення коаліції БЮТ і ПР зіграв певну роль.

«На цю коаліцію розраховували тут, у Москві, в певних колах», - зазначив він.

Окрім цього, експерт вважає, що в цілому Росія опинилася в складній ситуації, оскільки в Кремлі не можуть зрозуміти, «на кого ставити» на виборах Президента України.

«В.ЧЕРНОМИРДІН помаранчеву революцію програв, ніяких проросійських політиків не виростив, хоча у нього були величезні можливості – зв`язки і фінансові ресурси. Все це входить в обов`язки посла. Американський посол цим займається», - сказав О.МІТРОФАНОВ.

Як повідомляв УНІАН, 11 червня Президент РФ Д.МЕДВЕДЄВ своїм указом звільнив В.ЧЕРНОМИРДІНА з посади посла Російської Федерації в Україні.

Цим самим указом В.ЧЕРНОМИРДІН призначений радником Президента РФ, на нього покладені обов`язки спеціального представника Президента з питань економічного співробітництва з державами СНД.