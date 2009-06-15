Литвин: мерів міст обдзвонили вночі і спішно погнали в Кабмін

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН заявляє, що Меморандум між представниками місцевого самоврядування та шведською компанією «Екоенерджі» готувався у ВР, але мерів міст обдзвонили вночі і "спішно погнали в Кабмін".

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ВР України. (УНІАН: сьогодні на 10.15 анонсувалося підписання у ВР у присутності В.ЛИТВИНА угоди між мерами 14 українських міст та представниками шведської компанії. Але відповідне підписання відбулося о 10.00 у Кабінеті Міністрів України за присутності прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО.)

В.ЛИТВИН, коментуючи на прохання журналістів причину не підписання в парламенті згаданого документу, зазначив: «Наскільки мені стало відомо – вночі обдзвонили мерів міст і спішно погнали в Кабінет Міністрів, де і відбулося підписання документу, який, до речі, був підготовлений і доопрацьований юристами Верховної Ради, щоб він справді мав вигляд меморандуму і співвідносився з нормами права».

Голова Верховної Ради України заявив, що не вбачає у не підписанні меморандуму в парламенті жодної трагедії, «головне, щоб був результат», «бо перед виборами часто обіцяють, а після виборів нічого не роблять».

В.ЛИТВИН поінформував, що Верховна Рада України разом із шведською стороною готували проект, спрямований на будівництво установок з переробки сміття на енергію. Сам голова Верхової Ради України також долучився до того, аби активізувати цю роботу і започаткувати в Україні програму утилізації відходів.

Він нагадав, що підписанню меморандуму передувала відповідна зустріч у парламенті за участі представників шведської сторони і мерів українських міст. «Після цієї зустрічі була проведена величезна робота на місцях, були відібрані міста для того, щоб запустити цю програму. Це було б наочним свідченням реальності розв’язання цієї проблеми в Україні», - сказав В.ЛИТВИН і додав, що «програма з усіх точок зору є потрібною і необхідною для України». Він також зазначив, що реалізація проекту значно «просунулась» в Донецьку, де наразі відбувається обґрунтування проекту для майбутнього будівництва сміттєспалювального заводу.

«Попри все з боку парламенту здійснюватиметься практична робота, а також необхідна законодавча підтримка, бо це є вкрай важлива тема для України», - підсумував голова Верховної Ради.

Як повідомляв УНІАН, уряд України сьогодні, 15 червня, підписав меморандум про співпрацю у сфері переробки твердих побутових відходів (ТПВ) зі шведською компанією «Екоенерджі», а також з мерами Луцька, Білгорода, Новоград-Волинського, Нової Каховки, Конотопа, Шостки, Старокостянтинова, Володимир-Волинського, Бучи і Миргорода.

За словами голови правління компанії «Екоенерджі» Ларса ГУЛСТРАНДА, компанія має намір реалізувати в двох містах України два проекти з будівництва сміттєпереробних заводів на суму 700 млн. євро. При цьому він додав, що після підписання меморандуму компанія почне розробку техніко-економічного обгрунтування (ТЕО) для двох проектів, реалізація яких планується восени цього року.