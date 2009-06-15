Тимошенко сьогодні вийде в прямий ефір
14:39, 15 червня 2009Політика
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Тема: "на самоті з кризою"
Сьогодні, 15 червня, прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО візьме участь у програмі “Свобода слова” на телеканалі ICTV.
Як повідомили УНІАН в управлінні у зв`язках зі ЗМІ Секретаріату КМУ, початок програми о 21.00.
Тема програми на сайті телеканалу сформульована таким чином: “Президент і опозиція залишили Юлію ТИМОШЕНКО на самоті з фінансово-економічною кризою. Чи витримає економіка України політичні війни президентської кампанії? Якими тепер будуть дії українського уряду?”.
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