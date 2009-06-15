Тимошенко вже не хоче індексувати «юлині тисячі»

Уряд відтепер хоче сплачувати компенсації не тільки за знеціненими вкладами в Ощадбанку СРСР, а й за “цінні папери, придбані в установах Ощадного банку СРСР, що діяли на території України”. Така новація міститься у зареєстрованому в Верховній Раді урядовому законопроекті "Про державні гарантії відновлення заощаджень громадян України (щодо механізму повернення заощаджень)”.

Також Кабмін пропонує додати в закон положення про те, що компенсації підлягають усі грошові заощадження, які знаходились на рахунках Ощадного банку України та колишнього Укрдержстраху (наразі компенсації підлягають вклади в Ощадбанку) “не менше одного повного календарного року в період 1992 - 1995 років”.

Натомість із закону “Про державні гарантії відновлення вкладів” пропонується викреслити положення про компенсаційну індексацію заощаджень громадян відповідно до індексу інфляції, яка, згідно вимог чинного закону, має здійснюватися “при видачі вкладів, страхових внесків, погашенні цінних паперів”. Й залишити у законі лише коефіцієнт перерахунку: 1 карбованець заощаджень дорівнює 1,05 гривні за станом на 1 жовтня 1996 року.

Ще одна пропозиція від Кабміну: внести в закон пункт такого змісту: “У межах одного бюджетного року проводиться виплата компенсації громадянину лише за одним рахунком”.

Та доповнити закон однозначною вимогою, що на виплату компенсацій можна претендувати лише після того, як дані вкладника буде внесено в інформаційно-аналітичну системи «Реєстр вкладників заощаджень громадян» та «Реєстр страхувальників та застрахованих осіб». Цікаво, що дію цього обмеження Кабмін не пропонує розповсюдити також на “іноземних громадян та осіб без громадянства”, які за законом Про державні гарантії відновлення заощаджень теж мають право претендувати на відшкодування знецінених вкладів та цінних паперів радянської доби.