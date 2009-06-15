Ющенко написав Литвину: просить викликати Тимошенко на килим

Президент Віктор Ющенко написав голові Верховної Ради Володимиру Литвину лист, в якому стверджує, що цього року ситуація з виконанням держбюджету є критичною. Зокрема голова держави вважає за необхідне найближчим часом заслухати у парламенті звіт Кабінету міністрів та висновки Рахункової палати щодо виконання державного бюджету.

«Виконання бюджету супроводжується рядом надзвичайно небезпечних економічних і фінансових тенденцій. Уряд постійно вдається до коригування убік зменшення показників бюджетного розпису, використання накопичених у попередні періоди ресурсів, збирання податків наперед, затримки бюджетного відшкодування ПДВ, емісійного фінансування видатків державного бюджету», - наводить зауваження Президента прес-служба голови держави.

Також у листі Ющенка стверджується, що уряд не виконав норму Закону про держбюджет-2009, відповідно до якої за результатами виконання бюджету Кабінет Міністрів до 1 травня 2009 року вносить на розгляд Верховної Ради проект змін до Основного фінансового документу країни.

«Ураховуючи те, що проблема виконання бюджету в умовах подолання кризових явищ в економіці є ключовою та від неї залежить подальший економічний розвиток країни, прошу Вас найближчим часом заслухати у Верховній Раді звіт Кабінету Міністрів і висновки Рахункової палати щодо виконання бюджету та виробити відповідну позицію парламенту щодо необхідності внесення змін до державного бюджету України», - зазначає Президент у листі до Голови ВР.