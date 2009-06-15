СБУ підняла державний стяг на телевізійній вежі

Управлінням СБУ в Херсонській області в рамках проведення Всеукраїнської акції «Велич Українського прапору» на вежі Херсонського обласного радіотелевізійного передавального центру на висоті 100 метрів піднято державний стяг України.

Як повідомив кореспонденту УНІАН керівник прес-групи УСБУ в Херсонській області, також автошляхами міста проходили колони автомобілів з національним символом України.

Акція «Велич Українського прапору» стартувала у м. Севастополь, пройде всіма містами країни і завершиться 28 червня у Луганську в День Конституції України.

Акція має патріотично-просвітницький характер та ініційована активістами громадських неурядових організацій.