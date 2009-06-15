Тимошенко про дефолт, коаліцію та прощання з ілюзіями

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що дефолт Україні не загрожує.

Як повідомляє Управління у зв`язках зі ЗМІ Секретаріату Кабінету міністрів України, про це глава уряду повідомила сьогодні в прямому ефірі програми „Свобода слова” на телеканалі ICTV.

„Поки я прем’єр-міністр - Україна ні в якому випадку навіть на крок не підійде до дефолту”, - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем’єр-міністр зазначила, що протягом дев’яти місяців проводилася масштабна робота з об’єднання політичних сил задля „створення перед обличчям кризи монолітної національної команди”. За її словами, до об’єднання готові були долучитися Блок Литвина, більша частина блоку “Наша Україна – Народна самооборона” та інші політичні сили.

Глава уряду зауважила, що зрив переговорного процесу дозволив розпрощатися з ілюзіями та дав зрозуміти, що у боротьбі з кризою покладатися можна лише на власні сили.

„У мене вистачить і сил, і психологічної міцності, щоб протистояти усім викликам, я знаю тепер, що нема на кого іншого покладатися, з ілюзіями я розпрощалася”, - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.