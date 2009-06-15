Від 3 до 400 бютівців перейшли до Яценюка

В Луганську дев’ять активістів Ленінської районної організації партії «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина», у тому числі заступник керівника цієї організації Ігор ГУМЕНЮК, заявили, що 400 членів цієї організації вийшли з лав партії та висловлюють підтримку лідеру «Фронту змін» Арсенію ЯЦЕНЮКУ на президентських виборах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це активісти організації заявили сьогодні на прес-конференції.

У їхній заяві з цього приводу, серед іншого, говориться: «Ми … не згодні з принципами партійного керівництва зберегти владу за будь-яку ціну, шляхом урізання повноважень Президента і незаконного продовження терміну діяльності Верховної Ради і місцевих рад. На знак протесту проти самого факту переговорів, які повністю дискредитували нашу політичну силу, ми прийняли рішення вийти з БЮТ, оскільки не хочемо бути причетними до цих антиконституційних дій нашої партії».

У свою чергу, прес-служба Луганської обласної організації ВО “Батьківщина” розповсюдила у ЗМІ заяву з посиланням на рішення бюро організації про виключення минулого тижня із лав партії І.ГУМЕНЮКА за невиконання ним положень статуту партійної організації.

«На даний момент є ще дві заяви про вихід з партії, написані соратниками Ігоря ГУМЕНЮКА, людьми, що прийшли в ряди луганських «БЮТівців» разом з ним», - сказано у заяві обласної організації ВО «Батьківщина».

В обласній організації вважають «слухи про масовий вихід активістів з партії перебільшеними і такими, що не мають під собою підстав».