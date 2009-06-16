Тимошенко: якщо Вінський винен, відповість

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО не виключає притягнення до відповідальності міністра транспорту і зв’язку Йосипа ВІНСЬКОГО за спроби використати кошти державного підприємства «Укрпошта» не за цільовим призначенням.

Про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні у програмі «Свобода слова» на телеканалі ICTV.

«Я зробила зауваження ВІНСЬКОМУ і зробила зауваження пану ЗАДИРКУ (народному депутату від БЮТ Геннадію ЗАДИРКУ – УНІАН), тому що вони гроші «Укрпошти», яка їм підпорядкована, зібралися використати на друк величезного тиражу плакатів із зображенням обличчя Йосипа Вікентійовича із якимось там рекламними гаслами на якусь там виборчу кампанію», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При цьому прем’єр пояснила, що її зауваження були набагато жорсткішими ніж те, як вона про це говорить.

«Я вважаю, що сьогодні «Укрпошта», як будь-яка інша державна компанія, не має права витрачати гроші на приватну рекламу окремих міністрів, навіть якщо вони зібрались в Президенти», - підкреслила вона.

Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що для неї в уряді немає жодного міністра, який у випадку зловживань на своїй посаді може уникнути відповідальності.

«Якщо я ловлю його на тому, що він не робить те, що обіцяв, і нечесно поводиться з фінансами, мені байдуже, як це сприймає будь-хто. Він піде у відставку, і я думаю, що цей випадок з «Укрпоштою», коли 15 млн. грн. хотіли використати на особисту рекламу, так просто не залишиться», - додала глава уряду.