Ющенко їде на Черкащину
08:45, 16 червня 2009Політика
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В рамках програми регіональних поїздок
Сьогодні Президент України Віктор ЮЩЕНКО здійснить робочу поїздку до Черкаської області, яка відбудеться в рамках програми регіональних поїздок глави держави.
Як повідомляє прес-служба Президента, в Черкасах В.ЮЩЕНКО ознайомиться з будівництвом обласної дитячої лікарні та візьме участь у відкритті обласного нейро-судинного центру.
Також Президент відвідає обласний кардіологічний центр та візьме участь у церемонії відкриття центру підвищення кваліфікації лікарів.
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