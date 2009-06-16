Заступник Дубини раптово полетів до Москви

Сьогодні делегація НАК «Нафтогаз України» вилетіла до Москви для проведення переговорів з ВАТ «Газпром».

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі НАК «Нафтогаз України».

У повідомленні наголошується, що делегацію очолює перший заступник голови правління НАК Ігор ДІДЕНКО.

Також в повідомленні сказано, що прес-конференція І.ДІДЕНКА на тему «Стан розрахунків споживачів України за природний газ», яка мала відбутися 16 червня о 12.00, скасована «у зв`язку з візитом Ігоря ДІДЕНКА до Москви з метою проведення чергового раунду переговорів НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром» з питань постачань природного газу до України».

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають більше 97% газу і нафти в країні.

Компанія займається розробкою родовищ, видобуванням нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.