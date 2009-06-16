Тимошенко про «Пропало все!»: я один раз послухала свою команду...

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вважає неетичною роботу засобів масової інформації у зв’язку із розповсюдженням технічного відеозапису перед телетрансляцією її заяви про безрезультатність переговорів із Партією регіонів.

Про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила у понеділок ввечері в ефірі програми «Свобода слова» на телеканалі ICTV.

“Завжди тут є певна закрита частина таких подій. Коли готується запис, коли готується звернення, є якась технічна підготовка. І дуже неприємно, що журналістська етика настільки була, на мій погляд, неадекватна. Ці чорнові записи, які в принципі нічого не варті насправді, крім слів “Все пропало”, були пущені в ефір і були показані як якась там паніка, що там все пропало, хоча подальший текст – про суфлер – прибрали весь”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем’єр повідомила, що вперше вирішила скористатися технічними допоміжними засобами за порадами своєї прес-служби. “Я думаю, що ви помітили, що я рідко при будь-яких виступах користуюся паперами, заздалегідь підготовленими виступами, будь-якими спічами, які написані, тому що я дуже чітко знаю, що і як завжди потрібно сказати. Ну, як кажуть, Бог шельму мітить! Я один раз послухала свою команду, свою прес-службу. Вони кажуть: ну, ти така схвильована, йдеш зараз на пряму заяву-звернення до народу, давай ми запишемо на суфлер, щоб були орієнтири. Я опиралася тривалий час, але все ж таки думаю: добре, порадили – зроблю. І що ви думаєте? У той самий момент, коли включилися усі камери, коли почалася пряма трансляція, я глянула на суфлер, а там все пропало. Ні тексту, ні повідомлень – пустий екран! І перше, що я могла вимовити, я сказала: “Все пропало! На суфлері нічого немає”. І мені довелося знову говорити без всіх технічних допоміжних засобів. Як кажуть: не доля мені користатися цими засобами”, - розповіла вона.

“Тому хочеться, щоб і в політиці, і в журналістиці, і серед інших професійних кіл, щоб все ж таки була внутрішня культура, внутрішня етика, внутрішнє відчуття, що можна робити, а що не можна робити, тому що не все виглядає добре. Тому я хочу сказати: я для себе висновки зробила з цих технічних проблем, і тепер ми будемо все в ефір видавати так, як треба”, - резюмувала Ю.ТИМОШЕНКО.