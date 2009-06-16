Беркут пригнав бронетехніку, щоб погратися з дітьми

У відомчому дитячому оздоровчому таборі Управління МВС ім. Ю. Рябчинської, що розташований в лісовому масиві села Коло-Михайлівка на Вінниччині, співробітники спецпідрозділу «Беркут» провели для дітей військово-патріотичну спортивну гру «Зарниця» з використанням бронетехніки.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України у Вінницькій області.

Згідно з повідомленням, військово-патріотична гра відбулась 15 червня. Під час «Зарниці» співробітники спецпідрозділу «Беркут» використали димові шашки, зброю та засоби індивідуального захисту. Великою несподіванкою для дітей стала поява бронетехніки БРДМ-2 на території майданчика.

Крім того, інспектор спецпідрозділу Ігор ДЕБЕЛИЙ ознайомив дітей з принципами роботи різних видів стрілецької зброї та спецзасобами, які використовує «Беркут», - снайперською гвинтівкою Драгунова, кулеметамим Калашнікова різної модифікації, пістолетами Макарова, «Форт», Стечкіна та ін.

Особливу увагу дітей привернули продемонстровані прийоми рукопашного бою та самооборони.