Ющенко перетрусив СБУ у трьох областях
13:48, 16 червня 2009Політика
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Укази - на сайті Президента
Президент України Віктор ЮЩЕНКО здійснив ротацію керівників управлінь Служби безпеки України в трьох областях.
Зокрема, на офіційному сайті глави держави розміщено тексти указів про заміну керівників управлінь СБУ в Полтавській, Миколаївській, Сумській областях.
Згідно з указами, Юрій ПАРАМОНОВ замінив Мирослава ВАСИЛИНУ на посаді начальника УСБУ в Полтавській області. При цьому Ю.ПАРАМОНОВ був звільнений з аналогічної посади в Миколаївській області, а його місце зайняв Володимир ДОРОШЕНКО, який також перед цим був звільнений з посади начальника Управління СБУ в Сумській області.
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