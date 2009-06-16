Ющенко перетрусив СБУ у трьох областях

Президент України Віктор ЮЩЕНКО здійснив ротацію керівників управлінь Служби безпеки України в трьох областях.

Зокрема, на офіційному сайті глави держави розміщено тексти указів про заміну керівників управлінь СБУ в Полтавській, Миколаївській, Сумській областях.

Згідно з указами, Юрій ПАРАМОНОВ замінив Мирослава ВАСИЛИНУ на посаді начальника УСБУ в Полтавській області. При цьому Ю.ПАРАМОНОВ був звільнений з аналогічної посади в Миколаївській області, а його місце зайняв Володимир ДОРОШЕНКО, який також перед цим був звільнений з посади начальника Управління СБУ в Сумській області.