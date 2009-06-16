У Тимошенко кажуть, що КС відмовив Ющенку

Конституційний суд своїм рішенням відновив дію постанови Кабінету міністрів про створення державної холдингової компанії “Титан України”.

Як повідомили УНІАН в Управлінні у зв`язках зі ЗМІ Секретаріату Кабміну, Конституційний Суд відмовив Президенту України Віктору ЮЩЕНКУ у відкритті конституційного провадження за його поданням щодо неконституційності пунктів 1, 3 і 6 постанови Кабінету міністрів № 154 від 25 лютого 2009 року “Про утворення Державної холдингової компанії “Титан України”, дію якої зупинено указом від 14 квітня 2009 року № 241.

“Конституційний Суд вкотре підтвердив правомірність прийнятого Кабінетом міністрів рішення”, - йдеться у повідомленні прес-служби уряду.

Прес-служба також цитує рішення Конституційного Суду від 10 червня № 29-у, згідно з яким “конституційне подання глави держави не містить правового обґрунтування тверджень про невідповідність прийнятого урядом рішення Конституції України, що є підставою для відмови у відкритті конституційного провадження у справі згідно з пунктом 2 частини першої статті 45 Закону України “Про Конституційний Суд України”, а саме у зв’язку з невідповідністю конституційного подання вимогам, передбаченим Конституцією та Законом України “Про Конституційний Суд України”.

“Згідно з частиною шостою статті 52 Закону України „Про Кабінет міністрів України”, прийняття Конституційним Судом України ухвали про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням Президента України щодо відповідності Конституції України акта Кабінету міністрів України відновлює його дію. Таким чином, дія пунктів 1, 3 і 6 постанови Кабінету міністрів від 25 лютого 2009 р. № 154 відновлена. Це переконливо свідчить про те, що Уряд, приймаючи такий акт, діяв на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України”, - відзначається у повідомленні прес-служби.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів постановою № 154 від 25 лютого 2009 р. “Про утворення Державної холдингової компанії “Титан України” підтримав пропозицію Міністерства промислової політики щодо утворення Державної холдингової компанії "Титан України" та передбачив формування статутного фонду Компанії шляхом передачі 100 відсотків акцій, які належать державі у статутному фонді відкритих акціонерних товариств "Сумихімпром" і "ДАК "Титан", а також державного комерційного підприємства "Запорізький титано-магнієвий комбінат" після перетворення його у відкрите акціонерне товариство.

Президент В.ЮЩЕНКО указом № 241 від 14 квітня 2009 року зупинив дію цієї постанови уряду і звернувся з поданням до КС щодо конституційності ухваленого Кабінетом міністрів рішення.