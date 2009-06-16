Тимошенко в Європі розказали, що реформи треба проводити прозоро

Європейський Союз наголошує на необхідності прозорого здійснення реформ в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на прес-конференції в Люксембурзі після завершення 13-го засідання Ради співробітництва Україна - ЄС міністр закордонних справ головуючої у Євросоюзі Чехії Ян КОГОУТ.

“Ми підкреслили важливість політичних та економічних реформ. Ми вважаємо, що такі реформи мають проводитися прозоро”, - сказав він.

Чеський міністр зазначив, що ЄС також закликав Україну посилити зусилля для стабілізації фінансово-економічної ситуації у співпраці з Міжнародним валютним фондом та іншими міжнародними фінансовими інституціями.

За словами Я.КОГОУТА, Рада співробітництва також наголосила на важливості започаткування візового діалогу, довгостроковою метою якого є лібералізація візового режиму між Україною та Євросоюзом.

“Реалізація цього залежить від імплементації Україною відповідних реформ”, - сказав міністр закордонних справ Чехії.