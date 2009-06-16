Медведчук скаржиться ГПУ, що СБУ «шиє» йому державну зраду

Голова ради Центру «Правова держава» Віктор МЕДВЕДЧУК звернувся до генерального прокурора України Олександра МЕДВЕДЬКА з проханням порушити кримінальну справу стосовно посадовців Служби безпеки України.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Центру «Правова держава».

Зокрема, прес-служба заявляє, що «В.МЕДВЕДЧУКУ було відомо про спробу фальсифікації доказів з метою організації проти нього незаконного кримінального переслідування, пов`язаного із сумнозвісним «отруєнням Віктора ЮЩЕНКА», і що «на сьогодні ці обставини стали предметом розслідування в Генеральній прокуратурі України».

Також, заявляє прес-служба, В.МЕДВЕДЧУКУ «відомо про те, що впродовж останніх місяців, виконуючи конкретне політичне замовлення, в СБУ фальсифікуються докази для порушення кримінальної справи за звинуваченням у державній зраді ряду опонентів В.ЮЩЕНКА, зокрема й проти самого В.МЕДВЕДЧУКА», і що «керує цією злочинною діяльністю» один із заступників голови СБУ. У зв`язку з цим В.МЕДВЕДЧУК звернувся до генпрокурора з проханням порушити кримінальну справу стосовно посадовців СБУ.

При цьому прес-служба заявляє, що «Президент В.ЮЩЕНКО і окремі політичні сили вже досить тривалий час використовують ім`я В.МЕДВЕДЧУКА в різних політичних спекуляціях, користуючись тим, що в останні роки він принципово відійшов від публічної політики».

«На жаль, у ці брудні інсинуації, які помітно посилилися з наближенням кінця нинішнього політичного режиму, втягуються органи прокуратури та СБУ. Слід сказати, що остання вже давно заплямувала себе безпідставними заявами про нібито причетність В.МЕДВЕДЧУКА до різних протиправних дій», - йдеться в заяві.