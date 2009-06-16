Вінський: Тимошенко не має права йти в Президенти

Міністр транспорту та зв’язку України Йосип ВІНСЬКИЙ вважає, що участь прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО у президентських виборах негативно вплине на роботу органів виконавчої влади.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку міністр висловив сьогодні на брифінгу.

“Моє тверде переконання полягає у тому, що в цих умовах, при сьогоднішній політичній, економічній, бюджетній ситуації, будь-який член уряду, в тому числі й прем’єр-міністр, не мають права балотуватись і брати участь у президентських перегонах, оскільки це вкрай негативно вплине на діяльність виконавчої влади в Україні”, - сказав Й.ВІНСЬКИЙ.

За його словами, урядовці повинні утримувати стабільність в економіці держави, а не брати участь в передвиборчій кампанії.