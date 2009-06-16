Черновецький поставить пам'ятник Нельсону Манделі

У столиці Південно-Африканської Республіки місті Преторія встановлять пам’ятник видатному українському поету Тарасу Шевченку.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, про це йшлося на зустрічі мера столиці Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО з Надзвичайним і Повноважним Послом ПАР в Україні Андрісом ФЕНТЕРОМ. Основною темою зустрічі стало питання встановлення пам’ятника Т.Шевченку у столиці Південно-Африканської Республіки.

«Дуже приємно, що представництво Південно-Африканської Республіки було одним з перших, хто відгукнувся на мою пропозицію обмінятися пам’ятниками національним героям наших держав. Як мер столиці, я зацікавлений у тому, аби українських національних героїв знали в інших державах. Своєю чергою, в Києві ми встановимо пам’ятник великому борцю за свободу, колишньому Президенту ПАР Нельсону МАНДЕЛІ», – сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

А.ФЕНТЕР погодився, що ідея обміну пам’ятниками національних героїв двох країн сприятиме розвитку співпраці між двома містами та розширенню дружніх стосунків між Україною та ПАР.

Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ додав, що для Києва також важливою буде можливість обміну досвідом з ПАР у питаннях підготовки до проведення чемпіонату світу з футболу в ПАР у 2010 році та чемпіонату Європи з футболу в Україні у 2012 році.