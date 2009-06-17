Реакція Тимошенко на заяву Вінського

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що визначиться з відставкою міністра транспорту і зв’язку Йосипа ВІНСЬКОГО після спілкування з ним.

Як передає кореспондент УНІАН, таким чином Ю.ТИМОШЕНКО прокоментувала сьогодні журналістам заяву Й.ВІНСЬКОГО про відставку.

«Я ще з ним не спілкувалася», - сказала прем’єр.

На уточнююче запитання, чи планує уряд сьогодні на засіданні розглянути заяву Й.ВІНСЬКОГО, прем’єр-міністр, засміявшись, відповіла: «Я ж сказала, що не спілкувалася».

Як повідомляв УНІАН, 15 червня Ю.ТИМОШЕНКО заявляла, що не виключає притягнення до відповідальності Й.ВІНСЬКОГО за спроби використати кошти державного підприємства «Укрпошта» не за цільовим призначенням.

Вона звинуватила Й.ВІНСЬКОГО і народного депутата від БЮТ Геннадія ЗАДИРКА у спробах використати 15 млн. грн. державного підприємства “Укрпошти” на друк рекламних плакатів до виборчої кампанії міністра, який нібито має намір балотуватися у Президенти.

16 червня Й.ВІНСЬКИЙ спростував заяву Ю.ТИМОШЕНКО про його намір балотуватися на пост Президента та про спроби використати кошти ДП “Укрпошта” на проведення передвиборчої кампанії.

Сьогодні, 17 червня, Й.ВІНСЬКИЙ заявив, що подав у відставку з посади міністра транспорту та зв’язку через серйозні розбіжності з прем’єр-міністром Ю.ТИМОШЕНКО “щодо політичних, кадрових, економічних питань, а також етики стосунків між членами Кабінету міністрів України".