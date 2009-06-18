ТОП-10 фактів розкрадань чиновниками бюджетних коштів

За п’ять місяців цього року працівники міліції розкрили 4 тис. 800 злочинів, пов’язаних з посяганням на бюджетні кошти.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО сьогодні під час виїзної колегії МВС у Львові.

Із цих злочинів 856 - на суму понад 100 тис. грн., 202 злочини – на суму понад 1 млн. грн., підкреслив міністр.

«Загальна сума збитків від злочинів із заволодінням бюджетних коштів становить 1 млрд. 520 тис. грн. І це все вже при нашій українській владі. Складається враження, що все тече, а з часів Миколи І, який колись сказав своєму синові про чиновників, що, «кроме нас с тобой, сын, все остальные воруют», так нічого і не міняється», - заявив Ю.ЛУЦЕНКО.

Міністр наголосив на тому, що кожен керівник обласного управління міліції зобов’язаний взяти під особистий контроль справи, в яких фігурують суми розкрадання бюджетних коштів на суму 100 тис. грн. і більше.

«1 тис. 619 осіб підозрюється у розкраданні коштів з держбюджету, близько 1 тис. - в розкраданні в особливо великих розмірах та з особливим цинізмом. І наше з вами завдання, щоб ці особи понесли відповідальність і не було відмовних матеріалів», - наголосив Ю.ЛУЦЕНКО.

Також міністр зазначив, що особисто нагородив би тих суддів відзнаками, які доведуть до кінця справи з розкрадання бюджетних коштів. Ю.ЛУЦЕНКО висловив сподівання, що спільними зусиллями ЗМІ та громадськості «міліцейська робота не піде в пісок по розкриттю злочинів щодо крадіжки бюджетних коштів».

У свою чергу Департамент зв’язків з громадськістю МВС надав УНІАН ТОП-10 найрезонансніших фактів розкрадань посадовцями бюджетних коштів, що були викриті працівниками міліції в 2009 році:

зокрема, у Чернівецькій області викрито посадовців одного з управлінь обласної державної адміністрації та товариства з обмеженою відповідальністю, які внесли до акту приймання виконаних робіт, пов’язаних з ремонтом у трьох селах регіону дитячих садків та шкіл, що потерпіли від повені, неправдиві дані про обсяги виконаних робіт. Внаслідок цього правопорушники незаконно отримали державні кошти на загальну суму понад 1,14 млн. грн.

На Запоріжжі викрито службовців одного з управлінь ОДА, які відповідно до виконання загальнодержавної програми «Шкільний автобус» підписали недостовірні акти прийому-передачі п’ятнадцяти автобусів. Внаслідок таких дій підприємству-постачальнику було незаконно перераховано бюджетні кошти в сумі три млн. грн.

Також на Запоріжжі викрито службовців одного з управлінь Бердянської міської ради та посадовців приватного підприємства, які ухвалили договір з будівництва берегоукріплювальних споруд на Бердянській косі і завищили вартість виконаних робіт, чим завдали збитки державі на 4,1 млн. грн.

На Волині викрито посадовців служби автомобільних доріг, які через приватне підприємство, що незаконно перемогло у тендері на проведення робіт з реконструкції ділянки автомобільної дороги державного значення Київ-Ковель-Яготин, безпідставно перерахували 2,66 млн. грн. бюджетних коштів субпідряднику – фіктивному приватному підприємству, а потім ці кошти привласнили.

На Вінниччині до суду направлено кримінальну справу, порушену стосовно організованої групи з корумпованими зв’язками у складі трьох службовців одного з регіональних фондів, які шляхом підробки документів про одержання приватними підприємцями зворотної фінансової допомоги, незаконно привласнили 2 млн. грн. бюджетних коштів бюджетні кошти, що виділені були на розвиток малого бізнесу.

На Луганщині викрито директора приватного підприємства, який торік на підставі фіктивних документів отримав 1 млн. грн. бюджетних коштів на проведення робіт з ремонту дорожнього покриття на території одного з селищ, але ці кошти використав для будівництва власного автосалону.

Також на Луганщині до суду направлено кримінальну справу, порушену стосовно заступника генерального директора державного підприємства та помічника головного інженера з капітального виробництва цього ж підприємства. Вони шляхом складання фіктивних довідок про вартість виконаних робіт та актів прийняття виконаних підрядних робіт незаконно перерахували генеральному підряднику кошти держбюджету в сумі 1,9 млн. грн. за фактично невиконані роботи за проектом ліквідації шахти ім. Войкова - колишнього державного підприємства. Після цього бюджетні кошти через фіктивні підприємства було переведено в готівку та привласнено.

На Львівщині до суду направлено кримінальну справу стосовно директора ТОВ, який надав до управління капітального будівництва неправдиві відомості про економічний стан підприємства, на підставі яких це підприємство було визнано переможцем тендеру на реставрацію та реконструкцію пам’ятки архітектури державного значення – Вірменського собору у Львові. Таким чином з бюджету держави безпідставно перераховано кошти на рахунок товариства з обмеженою відповідальністю в сумі 2,5 млн. грн.

На Вінниччині порушено кримінальну справу стосовно працівника одного з районних управлінь пенсійного фонду, який у змові із заступником директора ТОВ та приватним підприємцем підбирали осіб для внесення в електронну базу даних пенсіонерів, виготовляли пластикові картки на цих осіб та відкривали розрахункові рахунки для нарахування пенсій у відділенні одного з банків Вінниччини. Таким чином правопорушники сформували базу даних із дванадцяти осіб, які не мали право на пенсійне забезпечення протягом 2007-2008 років, та привласнили бюджетних коштів на суму 3,5 млн. грн., що призначалися для виплати пенсій.

На Одещині викрито конвертаційний центр, за допомогою якого зловмисники розкрадали бюджетні кошти шляхом укладання фіктивних угод на постачання продуктів харчування до Міністерства оборони України за завищеними цінами. Внаслідок таких протиправних дій збитки державному бюджету склали понад 18 млн. грн.