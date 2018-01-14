Справа Ноздровської: радник Авакова розповів про нових підозрюваних у вбивстві юристки

Радник міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова Зорян Шкіряк заявив, що у справі про вбивство юристки Ірини Ноздровської можуть з'явитися нові підозрювані — люди, які знали про цей злочин, але нічого не повідомили правоохоронцям.

"Слідство не закінчене, є всі підстави вважати, що були особи, які знали про цей злочин, але промовчали, а це кримінальна відповідальність. Вони стануть підозрюваними після того як їм буде висунуто підозру", — розповів Шкіряк в інтерв'ю "Апострофу".

За його словами, згідно з експертизою, Юрій Россошанський, за яким суд вже виніс рішення, причетний до вбивства правозахисниці.

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"Доказова база, яка зібрана співробітниками Нацполіції, спрямована в суд, вона незаперечна і не підлягає сумніву. Підозрюваний зізнався, хоч і не розкаявся. Він вважає свій вчинок виправданим. Під час слідчого експерименту він відтворив весь інцидент. Важливо сказати, що тут немає політичної складової, це особиста неприязнь двох сімей, людський фактор, підігрітий алкоголем. Є результати аналізу ДНК, також на сьогоднішній день проводиться — частина завершена, частина ще проводиться — більше 70-ти криміналістичних експертиз, які за попередніми даними підтверджують, разом з тим, що вже є, що до цього вбивства причетний Россошанський", — каже зорян Шкіряк.

Він також запевнив, що вже найближчим часом всі питання, які є у захисту Ноздровських та її доньки Ірини, відпадуть.