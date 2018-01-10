Знайдено знаряддя вбивства Ноздровської: юристці завдали більше 10 ножових поранень

Перший заступник голови Національної поліції - начальник кримінальної поліції В'ячеслав Аброськін розповів про знайдене можливе знаряддя вбивства юристки Ірини Ноздровської.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на брифінгу в Києві.

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"Це не просто ніж, це певний предмет, який використовується в господарстві і який був виявлений у руслі річки", - заявив Аброськін.

При цьому, відповідаючи на уточнювальне запитання про кількість ножових поранень, завданих потерпілій, начальник кримінальної поліції зазначив: "Я не можу вам говорити конкретну кількість, яку було завдано, але я можу сказати, що більше десяти".

Як повідомляв УНІАН, 1 січня тіло 38-річної Ірини Ноздровської, жительки селища Демидів Вишгородського району Київської області, яка зникла 29 грудня, виявили в місцевій річці.

Ноздровська вела справу про загибель своєї сестри Світлани Сапатинської, яку збив автомобілем племінник екс-голови Вишгородського райсуду Дмитро Россошанський. За словами журналістки Анни Молчанової, Ноздровській погрожували родичі винуватця ДТП.

Кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України розслідує Вишгородський відділ поліції Головного управління Нацполіції в Київській області.

8 січня в поліції заявили про затримання особи, яка обґрунтовано підозрюється у вбивстві Ноздровської. Того ж дня затриманому було повідомлено про підозру.

Пізніше адвокат заявив, що за підозрою у вбивстві Ноздровської було затримано батька Дмитра Россошанського – Юрія Россошанського. Перший заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін повідомив, що підозрюваний у вбивстві адвоката не зізнається у скоєнні злочину.

9 січня суд обрав Юрію Россошанському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком 60 діб (до 8 березня включно) без можливості внесення застави.