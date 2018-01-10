Знайдено знаряддя вбивства Ноздровської: юристці завдали більше 10 ножових поранень
У руслі річки виявили не просто ніж, а предмет, який використовується в господарстві, зазначив Аброськін.
Перший заступник голови Національної поліції - начальник кримінальної поліції В'ячеслав Аброськін розповів про знайдене можливе знаряддя вбивства юристки Ірини Ноздровської.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на брифінгу в Києві.
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"Це не просто ніж, це певний предмет, який використовується в господарстві і який був виявлений у руслі річки", - заявив Аброськін.
При цьому, відповідаючи на уточнювальне запитання про кількість ножових поранень, завданих потерпілій, начальник кримінальної поліції зазначив: "Я не можу вам говорити конкретну кількість, яку було завдано, але я можу сказати, що більше десяти".
Як повідомляв УНІАН, 1 січня тіло 38-річної Ірини Ноздровської, жительки селища Демидів Вишгородського району Київської області, яка зникла 29 грудня, виявили в місцевій річці.
Ноздровська вела справу про загибель своєї сестри Світлани Сапатинської, яку збив автомобілем племінник екс-голови Вишгородського райсуду Дмитро Россошанський. За словами журналістки Анни Молчанової, Ноздровській погрожували родичі винуватця ДТП.
Кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України розслідує Вишгородський відділ поліції Головного управління Нацполіції в Київській області.
8 січня в поліції заявили про затримання особи, яка обґрунтовано підозрюється у вбивстві Ноздровської. Того ж дня затриманому було повідомлено про підозру.
Пізніше адвокат заявив, що за підозрою у вбивстві Ноздровської було затримано батька Дмитра Россошанського – Юрія Россошанського. Перший заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін повідомив, що підозрюваний у вбивстві адвоката не зізнається у скоєнні злочину.
9 січня суд обрав Юрію Россошанському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком 60 діб (до 8 березня включно) без можливості внесення застави.