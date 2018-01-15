Лавров звинуватив Україну у порушенні Будапештського меморандуму

Очільник МЗС РФ Сергій Лавров заявляє, що Україна, допустивши Майдан, порушила Будапештський меморандум, а не Росія, яка «так і не застосовувала» ядерну зброю проти української держави.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це він сказав на щорічній підсумковій прес-конференції в Москві.

«Ми багато разів відповідали на питання, зокрема й щодо Будапештського меморандуму від 1994 року, відповідно до якого Україна відмовилася від ядерної зброї, а Росія зобов'язалася не застосовувати ядерну зброю проти України. Я нагадаю, ми так і не застосовували і не погрожували ядерною зброєю Україні, тому жодного порушення Будапештського меморандуму не відбулося», - вважає Лавров.

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Разом з тим, він наголосив, що Україна паралельно з Будапештським меморандумом взяла на себе в окремій заяві зобов'язання не «заохочувати расистські, неонацистські, ксенофобічні тенденції, а те, що сталося після Майдану було грубим порушенням цих зобов'язань наших українських сусідів».

При цьому глава МЗС запевнив, що Росія «зацікавлена у виконанні Мінських домовленостей в повному обсягу, що вписується в повагу територіальної цілісності України в її нинішніх межах, які склалися після референдуму в Криму».

Як повідомляв УНІАН, нещодавно ЗМІ писали про те, як РФ намагається залякати НАТО погрозами ядерного удару.