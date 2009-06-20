Вінський: Тимошенко забороняла звільняти керівника аеропорту у Львові

Прем’єр-міністр Юлія Тимошенко вимагала від міністра транспорту Йосипа Вінського скасувати його наказ про звільнення директора львівського аеропорту.

Про це міністр сказав в ефірі телеканалу Інтер, передає “Українська правда”.

"Я прийшов – фактично аеропорту не було, я його за 8 місяців зібрав до купи. Директор аеропорту – нульова людина. Не може реально забезпечити підготовку аеропорту до Євро", - зазначив він.

"Я одну догану зробив керівнику, другу догану. Поставив питання про його звільнення. Це було десь в грудні місяці. Заборона категорична: не чіпай його. Я кажу: людина не працює, валить справу, випадає Львів з Євро, давайте вирішувати питання", - зазначив Вінський.

"Так тривало майже півроку. Остання крапка була буквально місяць назад, коли ми провели перевірку по безпеці і виявилася страшна ситуація: приїхала група і сказала, що треба закривати аеропорт", - розповів міністр.

Він зазначив, що "коли була перевірка на пронесення вибухових речовин, вибухівку пронесли, поставили під шасі літака і ніхто не зупинив цих людей".

"Діти гралися на злітній смузі аеродрому, а це Скнилівський аеродром, на якому була відома трагедія", - сказав він.

"Зрозуміло, що я прийняв радикальне рішення, написав наказ і звільнив керівника аеропорту. Дзвонить прем’єр-міністр Юлія Тимошенко: відміни свій наказ", - заявив Вінський.

"Я сказав, що відміняти не буду, оскільки це моя відповідальність і це закон мені передбачає. Якщо ви вважаєте, що я не прав – збирайте Кабмін. Рішенням Кабміну маєте право відмінити наказ і забирайте в управління Кабміну цей аеропорт і відповідайте за ситуацію", - сказав міністр.

Він наголосив, що "цей конфлікт триває і зараз".

"Звільнений начальник аеропорту не запускає виконуючого обов’язки і це триває три тижні", – сказав Вінський.