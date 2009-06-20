Через місяць «Олімпійський» буде вже пізно рятувати?

Заступник мера Леоніда Черновецького з підготовки до Євро-2012 Євген Червоненко переконаний, що якщо не змінити підходи до реконструкції НСК "Олімпійський", його не вдасться підготувати до 2012 року.

Про це він заявив в ефірі "Свободи" на Інтері.

"Я кажу те, що мені сказали після Київради вчора люди, у яких на грудях зірки героїв України, будівельники. Вони сказали наступне – ще місяць такого управління і "Олімпійський" не можна буде реконструювати до Євро, за будь-які гроші", - заявив він.

Він розкритикував ту позицію, що сьогодні за підготовку до Євро-2012 відповідають Павленко, Суркіс, Васюник, прем’єр і президент.

"Треба було призначити такого, як Бойко, раз він вже тут сидить. Шкода, Кірпу не можна воскресити, він своїми методами, але побудував", - зазначив екс-глава нацагентства з підготовки Євро.

За його словами, ті хто не виконав свої обіцянки з підготовки мали б піти "на 10 років до в’язниці, без зручностей, щоб хоч народ забув ганьбу".

"Але це не Васюник, це не мій друг Павленко, які важче ручки й мікрофона нічого в руках не тримали", - обурився Червоненко.

Він також не виключив, що скоро кошторис на "Олімпійський" скоро досягне 5 мільярдів, замість 3,2.

Червоненко нагадав, що пропонував побудувати стадіон на ВДНГ або біля "Борисполя", бо завжди легше будувати на чистому місці по готовому проекту.

"У "Олімпійського" проекту реконструкції немає", - нагадав він. Також Червоненко нагадав, що земля навколо "Олімпійського" належить приватним власникам.

Сам власник землі, бізнесмен Гаррі Корогодський заявив, що "по своїх ділянках виграв 5 судів і має розпорядження трьох прем’єрів щодо надання землі".

"Але сьогодні Павленко вирішив воювати й забрати цю землю. Навіщо? Думаю, він і сам не знає. Воюють вони разом із Васюником. Знаєте, "спочатку смикнемо, а там розберемося, вона(земля) ж кишеню не тисне ". Вони діють методами, які нагадують позицію Шарикова перед другою операцією", - заявив бізнесмен.

Корогодський не виключив, що землю в нього відчужать, як планує Васюник. "Це відкритий грабунок", - сказав він.

Українська правда