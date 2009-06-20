Ульянченко та Тимошенко погодили кандидатуру губернатора Київщини
Повідомило джерело у Кабміні
На черговому засіданні уряду очікується подання Президентові України Віктору ЮЩЕНКУ кандидатури першого заступника голови Київської обласної державної адміністрації Віктора ВАКАРАША на посаду голови Київської ОДА.
Про це УНІАН повідомило поінформоване джерело в Кабінеті міністрів України.
За словами співрозмовника агентства, на сьогодні кандидатуру В.ВАКАРАША узгоджено між прем’єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО та главою Секретаріату Президента Вірою УЛЬЯНЧЕНКО. Досягнуто домовленості, що уряд подасть Президентові В.ЮЩЕНКУ цю кандидатуру.
У свою чергу, за даними джерела, Ю.ТИМОШЕНКО може розраховувати на «певне сприяння її інтересам у Державному агентстві України з інвестицій та інновацій» (головою Держінвестицій є чоловік В.УЛЬЯНЧЕНКО Віктор ІВЧЕНКО - УНІАН), а також на «певні зміни щодо висвітлення діяльності уряду телеканалом «Інтер» та на «врахування інтересів Ю.ТИМОШЕНКО в земельних питаннях на Київщині».
Як повідомляв УНІАН, 19 травня 2009 р. В.ЮЩЕНКО підписав указ про звільнення Віктора БАЛОГИ з посади глави Секретаріату Президента і призначив на цю посаду В.УЛЬЯНЧЕНКО, яка обіймала посаду голови Київської обласної державної адміністрації.