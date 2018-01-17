Росія перекреслила Договір про дружбу з Україною анексією Криму та війною на Донбасі – Кравчук

Президент України у 1991-1994 роках Леонід Кравчук заявляє, що Росія перекреслила Договір про дружбу, співробітництво і партнерство з Україною незаконною анексією Криму та війною на Донбасі.

Про це Кравчук сказав в ефірі телеканалу «112 Україна».

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«Про яку дружбу можна сьогодні говорити, вже вона перекреслена війною, анексією Криму, вона перекреслена усіма тими діями, які здійснює Росія щодо України: заявами, реальними фактами, смертю, вбивствами…тому що Росія розпочала агресію і проводить її на Донбасі – це реальний факт», - заявив він.

«Його (Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Росією і Україною – УІНАН) вже немає, говорити про нього, мабуть, не варто. Він закреслений історією і діяльністю Росії», - вважає екс-президент.

Кравчук заявив, що для нього особисто такого Договору не існує: «Для мене такого документу не існує. Я навіть не хочу говорити про його денонсацію, його вже денонсовано діями, а не протокольними або якимись кроками, коли зберуться люди і скажуть, що такого документу немає, можна подумати, що він зараз є».

Як повідомляв УНІАН, 14 січня перший заступник голови комітету Державної думи у справах СНД, євразійської інтеграції і зв'язків зі співвітчизниками Костянтин Затулін запропонував денонсувати Договір про дружбу, співробітництво і партнерство між Росією та Україною в частині визнання територіальних кордонів двох країн.

Довідка УНІАН. Договір про дружбу, співробітництво і партнерство між Росією і Україною, який назвали «Великим договором», був підписаний президентами двох країн 31 травня 1997 року.

Країни офіційно визнали кордони один одного і закріпили принципи стратегічного партнерства і поважання територіальної цілісності.

Після анексії Криму і початку конфлікту на Донбасі в Україні неодноразово звучали заклики розірвати цей договір через порушення Росією територіальної цілісності України.