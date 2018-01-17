"Хіба є совість?": екс-президент України розкритикував заяву Лаврова про Будапештський меморандум

Президент України у 1991-1994 роках Леонід Кравчук розкритикував заяву глави МЗС Росії Сергія Лаврова, в якій той стверджував, що Росія не порушувала Будапештський меморандум, і заявив, що весь світ бачить реальну участь Росії у війні на Донбасі. Про це Кравчук сказав в ефірі «112 Україна».

«Я думаю, що це особиста думка чиновника Лаврова…це його заява, зроблена під час прес-конференції, він може говорити будь-що. Десь років два тому, він заявив, що Росія не буде виконувати Будапештський меморандум, тому, що мовляв в Україні не така влада, яка потрібна», - зазначив він.

«Росія ніколи не виконувала міжнародних документів, рішень і не буде їх виконувати ніколи», - підкреслив Кравчук.

На його переконання, Лавров зробив недоречну заяву.

«Якщо послухати Лаврова, то сьогодні Росія найбільше турбується про територіальну цілісність України, мовляв, після «референдуму» в Криму, який був проведений на багнетах, Росія поважає територіальну цілісність (України – УНІАН), але російські війська перебувають на Донбасі, причому велика кількість, російська зброя використовується на Донбасі», - зауважив колишній президент.

Він підкреслив, що в Будапештському меморандумі «прямо написано - щодо України не можуть бути застосовані не тільки ядерна, а й інші озброєння».

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«Хіба вже є совість у людини, коли весь світ бачить, є документи, є фотографії супутникові, документи, які знайдені в полонених росіян, що свідчать про реальну участь Росії у війні на Донбасі, а він (Лавров – УНІАН) заявляє про те, що Росія не спить ні вночі, ні вдень, а тільки турбується про територіальну цілісність України», - нарікає Кравчук.

Як повідомляв УНІАН, 15 січня Лавров заявив, що Україна, допустивши Майдан, порушила Будапештський меморандум, а не Росія, яка «так і не застосовувала» ядерну зброю проти Української держави.

Глава російського МЗС стверджує, що Росія продовжує «поважати» територіальну цілісність України після анексії Криму і питання перегляду «Великого договору» є неактуальним.

Як відомо, у 1994 році Україна відмовилася від ядерної зброї. Після цього в 1994 році Україна, США, Росія та Велика Британія уклали Меморандум про гарантії безпеки у зв’язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (Будапештський меморандум). Він містить пункти, які надають Україні гарантії її суверенітету та безпеки.

Згідно з меморандумом, США, РФ і Велика Британія зобов'язалися, зокрема, поважати незалежність, суверенітет та існуючі кордони України; утримуватися від загрози силою, її застосування проти територіальної цілісності та політичної незалежності України.

Згодом дві інші ядерні держави - Китай та Франція - висловили аналогічні гарантії Україні у формі заяв.

Однак Росія у березні 2014 року після введення військ окупувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. РФ поставляє терористам «ДНР» і «ЛНР» озброєння і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська. З середини квітня 2014 року в Луганській і Донецькій областях тривають бойові дії.