З початку року ГПУ повернула державі 2,8 тисяч га земель на суму в 63 мільйони

Протягом перших тижнів 2018 року Генеральна прокуратура повернула у власність держави або припинила незаконне використання 2 852 га земель загальною вартістю понад 63 мільйони гривень. Про це на брифінгу 17 січня заявив речник Генпрокуратури Андрій Лисенко.

«Наведені цифри вже підкріплені конкретними рішеннями судів, де прокуратура відстоювала інтереси держави», - зазначив Лисенко.

Також, за словами речника ГПУ, з початку року у судах різних інстанцій на підтримку позиції прокуратури ухвалені та виконані рішення про повернення майна та коштів на суму понад 55 млн грн та викрито понад два десятки фактів одержання неправомірної вигоди.

«Боротьба та викриття корупції – один із пріоритетних напрямків роботи правоохоронців. З початку року прокуратури різних областей та військова прокуратура спільно з іншими правоохоронними органами викрили 21 факт одержання неправомірної вигоди. Серед викритих осіб – керівники районних державних адміністрацій, голови сільрад, працівники Національної поліції та Державної фіскальної служби, митниці, керівники військових комісаріатів, вищих навчальних закладів, депутати місцевих рад тощо. Розмір хабарів у рамках розслідування зазначених справ є абсолютно різним і коливається від 3 тис. грн до 500 тис. доларів США. За кожним фактом проводяться слідчі дії», - зазначив речник.