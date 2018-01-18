Рада сьогодні голосуватиме за законопроект про деокупацію Донбасу (відео)

Сьогодні Верховна Рада України голосуватиме за проект закону про деокупацію Донбасу.

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Як передає кореспондент УНІАН, на сьогодні залишилося розглянути ще близько 50 поправок до законопроекту “Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях” (№7163).

Крім того, передбачається розгляд урядового законопроекту в другому читанні “Про приватизацію державного майна (нова редакція)”.

Також ВР планує включити до порядку денного низку законопроектів, які стосуються створення антикорупційного суду і розглянути в другому читанні законопроект “Про установу бізнес-омбудсмена”.