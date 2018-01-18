Рада відмовилася проголосувати за поправку до законопроекту про деокупацію Донбасу щодо денонсації договору з Росією про дружбу

Верховна Рада України відмовилася проголосувати за поправку до законопроекту про деокупацію Донбасу щодо денонсації договору з Росією про дружбу, співробітництво і партнерство.

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Як передає кореспондент УНІАН, за підтримку поправки народного депутата України Олени Сотник (фракція “ Самопоміч”) проголосували лише 104 народних депутати при необхідних мінімум 226.

Поправкою пропонувалося, що Кабінетом міністрів України в місячний термін з дня набрання чинності закону про деокупацію Донбасу має розробити та подати на розгляд ВРУ законопроект про денонсацію Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і РФ.

Народний депутат України Іван Вінник, який доповідає по законопроекту №7163, зазначив, що ця поправка була відхилена профільним комітетом, оскільки даним договором визнаються кордони між Росією та Україною, а денонсація такого договору по суті скасувала б визнання кордонів між двома країнами.