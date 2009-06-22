БЮТ планує «зняти інсинуації» і каже, що є 400 голосів

На завтрашньому пленарному засіданні Верховної Ради фракція БЮТ підтримає проект постанови ВР про призначення виборів Президента України на 17 січня 2010 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова фракції БЮТ у ВР Іван КИРИЛЕНКО під час засідання Погоджувальної ради парламенту, яке зараз триває.

І.КИРИЛЕНКО запропонував перенести розгляд проектів постанов Верховної Ради про призначення чергових виборів Президента України з четверга, як планувалося, на вівторок – 23 червня.

У зв’язку з чим, І.КИРИЛЕНКО наголосив, що його фракція підтримає призначення дати виборів Президента України на 17 січня 2010 року.

«400 голосів у залі, я думаю, у нас є», - зазначив голова фракції БЮТ, додавши, що ухваленням такого рішення Верховна Рада зніме усі проблемні питання та інсинуації щодо цього.

І.КИРИЛЕНКО також виступив з ініціативою невідкладно розглянути у четвер, 25 червня, проект закону України щодо виборів Президента України.

Як наголосив І.КИРИЛЕНКО, фракція БЮТ підтримає зменшення терміну проведення президентської виборчої кампанії із 120 днів до 90.

Як пояснив І.КИРИЛЕНКО, в сьогоднішніх складних умовах економічної кризи недоцільно затягувати цей передвиборчий процес.

Серед інших пропозицій, за його словами, фракція БЮТ наполягає на невідкладному розгляді вже на завтрашньому пленарному засіданні ВР змін до Бюджетного кодексу, а також низки внесених урядом законопроектів щодо діяльності банківського сектору, сільськогосподарської галузі, національної економіки.

Водночас, І.КИРИЛЕНКО запропонував перенести чотири законопроекти, які стосуються формування державного бюджету на наступний пленарний тиждень, доки Президент не підпише внесені Верховною Радою законодавчі зміни до Бюджетного кодексу України.