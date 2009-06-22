На Тігіпка працює команда Януковича зразка 2004 року

Сергій ТІГІПКО, який заявив про намір балотуватися на пост Президента України, признається, що на нього зараз працює вся та команда, яка працювала в 2004 році на кандидата в Президенти Віктора ЯНУКОВИЧА. Про це С.ТІГІПКО, який очолював штаб лідера Партії регіонів на минулих президентських виборах, заявив в ефірі програми «Евгений Киселев. Наверху» на телеканалі ТВі.

«Практично всі люди, які були зі мною в 2004 році, працювали в штабі, вони зараз зі мною вже працюють. Що стосується технологів, то ми запрошуємо різних фахівців, які допомагають нам розробляти різні стратегії. Часто це нові люди», - цитує політика прес-служба ТВі.

«Я не можу сказати, що він (досвід 2004 року) ні до чого хорошого не привів, усе-таки кампанія була дуже цікава, сильна кампанія, вона була публічна кампанія, і ось цей досвід публічної кампанії він абсолютно застосовний, і ми його застосовуватимемо», - сказав С.ТІГІПКО.

Крім того, він підтвердив, що пішов із посади радника прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО. С.ТІГІПКО признався, що не погоджував це рішення з головою Кабміну: «Мені абсолютно не треба нічого погоджувати з прем`єр-міністром, я перебував у неї в радниках на громадських засадах». Політик припускає, що Ю.ТИМОШЕНКО не могла на нього за це образитися: «Це абсолютно нормальне явище, і якщо я прийняв таке рішення, то це моє рішення».