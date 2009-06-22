Гроші за вхід до мерії - альтернатива платі за прохід на цвинтар?

Лідер громадського об’єднання «Новий Київ» Зорян ШКІРЯК критикує ініціативу влади Києва про платний вхід до мерії.

Про це йдеться в коментарі, переданому УНІАН прес-службою ГО "Новий Київ".

Прес-служба нагадує, що днями у ЗМІ з’явилася інформація про чергову ініціативу Київської міської державної адміністрації – проведення днів відкритих дверей у мерії. Тепер кожен бажаючий зможе прогулятися коридорами будівлі на Хрещатику, 36. Однак ця послуга буде платною як для гостей міста, так і для киян. Розмір оплати ще визначається чиновниками.

«Намір Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО «собирать мзду» за вхід до будинку мерії вражає своєю креативністю. Складається враження, що чиновники хочуть відігратися за провал своїх намірів встановити плату за прохід на кладовище. Я не здивуюся, якщо наступним кроком буде введення оплати за прогулянку Хрещатиком у вихідні та святкові дні», – говорить лідер ГО «Новий Київ».

Коментуючи далі нову ініціативу мерії, З.ШКІРЯК зазначив: «Я згоден, що за перегляд, наприклад, творів мистецтва необхідно платити, але навряд чи чиновники КМДА та коштовні подарунки меру є настільки цінними музейними експонатами, щоб за їхній перегляд вимагати гроші у людей».

"Скидається на те, що "молода та амбітна" команда столичного градоначальника у пошуках додаткового фінансування своїх забаганок змагається зі здоровим глуздом! Влаштовувати день відкритих дверей, але відчиняти ці двері за гроші – це маразм", - вважає З.ШКІРЯК.

"Особисто я платитиму за вхід до будівлі КМДА, лише в тому випадку, коли консьєржем на дверях буде сам Леонід Михайлович (ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ), а білетером – Ірена Реонольдівна (КІЛЬЧИЦЬКА – перший заступник глави КМДА)», – підсумував лідер «Нового Києва».