З Берліна підказують, де Україні взяти гроші на газ

У МЗС Німеччини вважають, що Україна могла б розраховуватися за газ за рахунок кредиту Міжнародного валютного фонду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні спеціальний представник МЗС Німеччини з питань країн Східної Європи, Центральної Азії та Кавказу Ганс-Дітер ЛУКАС на конференції “Росія, Україна та Східне партнерство ЄС”, організованій у Берліні неурядовою Німецькою радою із зовнішньої політики.

“На мою думку, поки нереально, щоб були кредити ЄС на двосторонній основі. Але більш реальним є приватні структури. На нашу думку, кращим варіантом є кредити МВФ”, - сказав він.

Водночас, представник МЗС Німеччини зазначив, що Україна при цьому, звичайно, має виконувати положення меморандуму з МВФ для отримання всіх траншів виділеного для неї кредиту.