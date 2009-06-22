Путін вперто не вірить, що Україна заплатить за газ

Прем`єр-міністр Російської Федерації Володимир ПУТІН знову занепокоєний ситуацією з оплатою газу Україною.

Зокрема, як передає РІА “Новости”, виступаючи на президії уряду в понеділок, він зазначив, що Росія одержує від партнерів сигнали про неплатоспроможність України, якій міжнародні фінансові інститути відмовили в кредитах під закупівлю російського газу.

"Наступний платіж - 7 липня. Постійно одержуємо сигнали про те, що платити нічим. Це ставить нас і споживачів в Європі в дуже складне становище", - сказав В.Путін.

Також він зазначив, що жодна фінансова інституція не погодилася кредитувати Україну: "Ми дійсно звернулися до всіх міжнародних фінансових організацій: і до Світового Банку, і до МВФ, ми звернулися до європейських партнерів на двосторонній основі. По суті, скрізь відмова".

У свою чергу віце-прем`єр, міністр фінансів РФ Олексій Кудрінвисловив думку, що обсяг валютних ресурсів України достатній для забезпечення виплат по газових контрактах. Про це він повідомив на засіданні президії уряду РФ.

"Я зустрічався з директором-розпоряником МВФ, і ми обговорювали результати місії в Україні і ту допомогу, яку МВФ надає країні. За даними МВФ, в результаті цієї допомоги об`єм валютних ресурсів для забезпечення проплат по газу достатній для України", - сказав О.Кудрін. Тому, за даними МВФ, додаткових ресурсів найближчим часом виділено Україні не буде.

"Нафтогаз" не має достатньо ресурсів в місцевій валюті для того, щоб купити і конвертувати її для оплати постачань, тобто це проблема балансу самої компанії "Нафтогаз", - додав він.

За словами О.Кудріна, найближча місія МВФ продовжить вивчення цього питання щодо можливості України по платежах. "Поки рішення немає". Також Єврокомісія готова ініціювати зустріч з приватними компаніями і обговорити питання комерційних кредитів Україні. Така нарада поки не проводилася.

Віце-прем`єр РФ Ігор СЄЧІН розповів, що об`єм липневих постачань російського газу в Україну поки що не узгоджений. "Ми повинні констатувати, що поки об`єми газу, які повинні поставити за липень, не узгоджені сторонами", - сказав віце-прем`єр, який є куратором ПЕК.